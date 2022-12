Mega-Sena da Virada sorteia hoje (31/12) R$ 500 milhões

Mega-Sena da Virada sorteia neste sábado (31/12) R$ 500 milhões (foto: Jair Amaral/EM D.A Press)

A Mega-Sena sorteia neste sábado o concurso 2550, especial da Virada do Ano, com prêmio estipulado em R$ 500 milhões, recorde na história da modalidade. Quem quiser concorrer à fortuna tem até as 17h para realizar o jogo nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (aplicativo ou site), com pagamento feito pelo cartão de crédito e combo mínimo de cartões no valor de R$ 30. Outra opção é se dirigir a uma casa lotérica. O evento que fará um novo (s) milionário (s) no Brasil está marcado para começar às 20h (de Brasília). O Estado de Minas atualizará todos os resultados em tempo real.





O bilhete mais barato, de seis números de 01 a 60, custa R$ 4,50 e dá ao jogador a probabilidade de vitória no sorteio de 1 em 50.063.860. A mais cara, de 20, é negociada por mais de R$ 174 mil e multiplica a chance de vitória em mais de 38 mil vezes, fazendo a proporção alcançar 1 em 1.292.





Nº de dezenas - valor da aposta - probabilidade





6 números - R$ 4,50 - 1 em 50.063.860

7 números - R$ 31,50 - 1 em 7.151.980

8 números - R$ 126,00 - 1 em 1.787.995

9 números - R$ 378,00 - 1 em 595.998

10 números - R$ 945,00 - 1 em 238.399

11 números - R$ 2.079,00 - 1 em 108.363

12 números - R$ 4.158,00 - 1 em 54.182

13 números - R$ 7.722,00 - 1 em 29.175

14 números - R$ 13.513,50 - 1 em 16.671

15 números - R$ 22.522,50 - 1 em 10.003

16 números - R$ 36.036,00 - 1 em 6.252

17 números - R$ 55.692,00 - 1 em 4.045

18 números - R$ 83.538,00 - 1 em 2.697

19 números - R$ 122.094,00 - 1 em 1.845

20 números - R$ 174.420,00 - 1 em 1.292





Qual a probabilidade de o participante acertar seis números na Mega-Sena? Para chegar ao resultado, é preciso fazer a seguinte conta: (60 x 59 x 58 x 57 x 56 x 55) dividido por (1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6) = 50.063.860.





Ou seja, existem 50.063.860 combinações de seis números entre 01 e 60. O que significa? Que uma aposta simples, com seis dezenas, tem 1 chance em 50 milhões de levar a fortuna!





Marcando mais números no mesmo cartão ou em bilhetes diferentes, o jogador aumenta as perspectivas de prêmio. Em uma aposta de sete números (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) é possível fazer sete combinações diferentes de seis dezenas (confira o exemplo abaixo).





(1, 2, 3, 4, 5, 6)

(1, 2, 3, 4, 5, 7)

(1, 2, 3, 4, 6, 7)

(1, 2, 3, 5, 6, 7)

(1, 2, 4, 5, 6, 7)

(1, 3, 4, 5, 6, 7)

(2, 3, 4, 5, 6, 7)





Em volante com oito, a quantidade sobe para 28. Com nove vai a 84, e assim por diante.





Como a aposta de seis números na Mega-Sena custa R$ 4,50, a de sete terá valor de R$ 31,50 por oferecer sete combinações.





A de 20 dezenas, de R$ 174.420,00, tem 38.760 jogos. Vale a pena arriscar?





6 números - 1 combinação

7 números - 7 combinações

8 números - 28 combinações

9 números - 84 combinações

10 números - 210 combinações

11 números - 462 combinações

12 números - 924 combinações

13 números - 1.716 combinações

14 números - 3.003 combinações

15 números - 5.005 combinações

16 números - 8.008 combinações

17 números - 12.376 combinações

18 números - 18.564 combinações

19 números - 27.132 combinações

20 números - 38.760 combinações





Para efeitos probabilísticos, apostar um jogo de sete números ou sete jogos de seis é a mesma coisa, assim como um bilhete de 20 números corresponde a 38.760 de seis.