Pelé: mestre da bola, embaixador da alfabetização

Não tive a honra de ver Pelé jogar. Como muitos brasileiros, crianças na década de 90, a história não foi tão generosa comigo. Mesmo assim carrego, como tantos concidadãos, a eterna música: A, B, C! A, B, C! Toda criança tem que ler e escrever!

A mensagem real era simples, como era também o próprio Rei, companheiro de escola durante o início do Ensino Fundamental: um país de verdade se constrói a partir de uma base educacional sólida, valorizando o profissional docente e incentivando crianças a frequentarem o espaço escolar.

Passada essa noite de tristeza que vivemos no Brasil, marcada pela negligência em relação à vacinação das crianças, onde governantes sentiram “saudade do trabalho infantil”, culminando na torpe frase “pintou um clima”, tivemos um Rei que, mesmo sendo Ministro do Esporte, elaborou um decreto para a pasta da educação: lugar de criança é na escola!