Mega-Sena 2547 sorteia hoje (10/12) R$ 125 milhões

Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 125 milhões (foto: Pixabay)

A Caixa sorteia neste sábado (10/12), às 20h, a Mega-Sena 2547, que pode pagar R$ 125 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas de 01 a 60.









Quem quiser concorrer ao prêmio deve registrar o bilhete em uma casa lotérica ou nos canais eletrônicos (site e aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos.





Probabilidades





O preço do cartão com seis números é de R$ 4,50. A Mega permite a seleção de até 15 dezenas, que fazem o valor superar R$ 22,5 mil, bem como multiplicam as chances de vitória em cinco mil vezes.





Nº de dezenas - valor da aposta - probabilidade





6 números - R$ 4,50 - 1 em 50.063.860

7 números - R$ 31,50 - 1 em 7.151.980

8 números - R$ 126,00 - 1 em 1.787.995

9 números - R$ 378,00 - 1 em 595.998

10 números - R$ 945,00 - 1 em 238.399

11 números - R$ 2.079,00 - 1 em 108.363

12 números - R$ 4.158,00 - 1 em 54.182

13 números - R$ 7.722,00 - 1 em 29.175

14 números - R$ 13.513,50 - 1 em 16.671





LEIA - Mega-Sena: veja chance de acertar 6, 5 e 4 números 15 números - R$ 22.522,50 - 1 em 10.003





Sorteio anterior





No concurso anterior da Mega (2546), na quarta-feira (7), ninguém acertou os seis números para o prêmio principal de R$ 110 milhões. Foram sorteadas as dezenas 03 - 23 - 28 - 34 - 38 - 48.





A Caixa informou que 128 apostadores ganharam R$ 49.345,74 na quina. Outros 9.138 faturaram R$ 987,43 na quadra.





Outras loterias deste sábado (10/12)





Além da Mega-Sena 2547, a Caixa apura os concursos Lotofácil 2685, Quina 6021, Dupla Sena 2454, Timemania 1868, Dia de Sorte 689 e +Milionária 28. Confira os detalhes:





Lotofácil 2685 - R$ 3,5 milhões





O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.





Preço: R$ 2,50 (15), R$ 40,00 (16), R$ 340,00 (17), R$ 2.040,00 (18), R$ 9.690,00 (19), R$ 38.760,00 (20).





Probabilidade de acertar 15 números marcando:





15 números - 1 em 3.268.760

16 números - 1 em 204.298

17 números - 1 em 24.035

18 números - 1 em 4.006

19 números - 1 em 843

20 números - 1 em 211





Quina 6021 - R$ 4,8 milhões





O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.





Preço: R$ 2,00 (5), R$ 12,00 (6), R$ 42,00 (7), R$ 112,00 (8), R$ 252,00 (9), R$ 504,00 (10), R$ 924,00 (11), R$ 1.584,00 (12), R$ 2.574,00 (13), R$ 4.004,00 (14) e R$ 6.006,00 (15).





Probabilidade de acertar 5 números marcando:





5 números - 1 em 24.040.016

6 números - 1 em 4.006.669

7 números - 1 em 1.144.763

8 números - 1 em 429.286

9 números - 1 em 190.794

10 números - 1 em 95.396

11 números - 1 em 52.035

12 números - 1 em 30.354

13 números - 1 em 18.679

14 números - 1 em 12.008

15 números - 1 em 8.005





Dupla Sena 2454 - R$ 6,3 milhões





O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.





Preço: R$ 2,50 (6), R$ 17,50 (7), R$ 70,00 (8), R$ 210,00 (9), R$ 525,00 (10), R$ 1.155,00 (11), R$ 2.310,00 (12), R$ 4.290,00 (13), R$ 7.507,50 (14), R$ 12.512,50 (15).





Probabilidade de acertar 6 números marcando:





6 números: 1 em 15.890.700

7 números: 1 em 2.270.100

8 números: 1 em 567.525

9 números: 1 em 189.175

10 números: 1 em 75.670

11 números: 1 em 34.395

12 números: 1 em 17.197

13 números: 1 em 9.260

14 números: 1 em 5.291

15 números: 1 em 3.174





Timemania 1871 - R$ 12,3 milhões





O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.





Preço único: R$ 3,00





Probabilidade de acertar 7 números: 1 em 26.472.637.





Para aumentar as chances de prêmio, o jogador precisa adquirir mais cartões da Timemania, já que a modalidade não permite a seleção de mais de 10 números no mesmo bilhete.





Dia de Sorte 692 - R$ 260 mil





O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o "Mês da Sorte".





Preço: R$ 2,00 (7), R$ 16,00 (8), R$ 72,00 (9), R$ 240,00 (10), R$ 660,00 (11), R$ 1.584,00 (12), R$ 3.432,00 (13), R$ 6.864,00 (14), R$ 12.870,00 (15).





Probabilidade de acertar 7 números marcando:





7 números - 1 em 2.629.575

8 números - 1 em 328.696

9 números - 1 em 73.043

10 números - 1 em 21.913

11 números - 1 em 7.968

12 números - 1 em 3.320

13 números - 1 em 1.532

14 números - 1 em 766

15 números - 1 em 408





+Milionária 29 - R$ 20,5 milhões





O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.





Números trevos, preço e probabilidades





6 números e 2 trevos - R$ 6,00 - 1 em 238.360.500





6 números e 3 trevos - R$ 18,00 - 1 em 79.453.500





6 números e 4 trevos - R$ 36,00 - 1 em 39.726.750





7 números e 2 trevos - R$ 42,00 - 1 em 34.051.500





6 números e 5 trevos - R$ 60,00 - 1 em 23.836.050





6 números e 6 trevos - R$ 90,00 - 1 em 15.890.700





7 números e 3 trevos - R$ 126,00 - 1 em 11.350.500





8 números e 2 trevos - R$ 168,00 - 1 em 8.512.875





7 números e 4 trevos - R$ 252,00 - 1 em 5.675.250





7 números e 5 trevos - R$ 420,00 - 1 em 3.405.150





9 números e 2 trevos - R$ 504,00 - 1 em 2.837.625





8 números e 3 trevos - R$ 504,00 - 1 em 2.837.625





7 números e 6 trevos - R$ 630,00 - 1 em 2.270.100





8 números e 4 trevos - R$ 1.008,00 - 1 em 1.418.813





10 números e 2 trevos - R$ 1.260,00 - 1 em 1.135.050





9 números e 3 trevos - R$ 1.512,00 - 1 em 945.875





8 números e 5 trevos - R$ 1.680,00 - 1 em 851.288





8 números e 6 trevos - R$ 2.520,00 - 1 em 567.525





11 números e 2 trevos - R$ 2.772,00 - 1 em 515.932





9 números e 4 trevos - R$ 3.024,00 - 1 em 472.938





10 números e 3 trevos - R$ 3.780,00 - 1 em 378.350





9 números e 5 trevos - R$ 5.040,00 - 1 em 283.763





12 números e 2 trevos - R$ 5.544,00 - 1 em 257.966





9 números e 6 trevos - R$ 7.560,00 - 1 em 189.175





10 números e 4 trevos - R$ 7.560,00 - 1 em 189.175





11 números e 3 trevos - R$ 8.316,00 - 1 em 171.977





10 números e 5 trevos - R$ 12.600,00 - 1 em 113.505





12 números e 3 trevos - R$ 16.632,00 - 1 em 85.989





11 números e 4 trevos - R$ 16.632,00 - 1 em 85.989





10 números e 6 trevos - R$ 18.900,00 - 1 em 75.670





11 números e 5 trevos - R$ 27.720,00 - 1 em 51.593





12 números e 4 trevos - R$ 32.264,00 - 1 em 42.994





11 números e 6 trevos - R$ 41.580,00 - 1 em 34.395





12 números e 5 trevos - R$ 55.440,00 - 1 em 25.797





12 números e 6 trevos - R$ 83.160,00 - 1 em 17.198





Veja como jogar





Pelo site





- Acesse o site Loterias Online





- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha





- Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"





- Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha





- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo





- Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito





- Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra





- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"





- Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"





- Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada





Pelo aplicativo





- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS





- Após a introdução, faça login ou cadastre-se





- Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"





- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha





- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela





- Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"





- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"





- Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"





- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não





Pelo Internet Banking





- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha





- Clique em loterias





- Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 945 por dia, limitado ao horário limite para fechamento das apostas)





- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 10 por cartela)





- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"





- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"





- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento





- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.





Resgate do prêmio





Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores líquidos acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.





Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).





Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.