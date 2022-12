Corpo de bombeiro desaparecido em operação de resgate é encontrado

Tiago José Teodoro tinha 37 anos (foto: Reprodução)

Chuvas em Santa Catarina

O corpo do cabo Tiago José Teodoro, 37, que estava desaparecido desde a quinta-feira (1) em Navegantes (SC) foi encontrado por equipes do CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) na tarde deste domingo (4) no rio Itajaí-Açu.Tiago desapareceu enquanto trabalhava resgatando o corpo de uma das vítimas das fortes chuvas que atingiram o estado no começo da semana. O corpo dele foi encontrado por volta das 16h10, após quatro dias de buscas.Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava em um barco particular, emprestado por um pescador que ajudava a equipe na ocorrência, quando uma correnteza virou a embarcação, fazendo com que o cabo caísse na água e desaparecesse.Tiago deixa a esposa e um casal de filhos gêmeos de dois anos."Neste momento de dor e tristeza desejamos força aos familiares e amigos, bem como aos irmãos de farda do cabo Teodoro", afirmou o CBMSC em nota.As fortes chuvas que atingiram Santa Catarina na última semana deixaram 22 municípios em situação de emergência. Dois deles, São João Batista, e Santo Amaro da Imperatriz, ficaram totalmente isolados por inundações até a quinta-feira (1).Em nota, a Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a morte de duas pessoas por causa das chuvas no estado. Uma delas foi eletrocutada e outra foi vítima de um deslizamento.