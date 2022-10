Anvisa emite alerta de recolhimento voluntário de lotes de chocolate Garoto

A Anvisa recebeu o comunicado de recolhimento voluntário iniciado pela empresa de chocolates Garoto (foto: PIXABAY/Reprodução)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fez um alerta nesta terça-feira (18/10) de recolhimento voluntário de dois lotes de chocolates da marca Garoto.

Segundo a agência, os lotes são o 225212941G, do chocolate ao leite com Castanhas de Caju, tablete 80g, com validade 09/09/2023, e o 225312941G, do chocolate ao leite com Castanhas de Caju e Uvas Passas, tablete 80g, com validade 09/09/2023.

O procedimento de recolhimento voluntário foi iniciado pela Garoto tendo em vista a constatação de avaria em um dos equipamentos de produção da fábrica com risco de conter pequenos fragmentos de vidro em produtos dos lotes informados, podendo causar lesões na boca ou mucosas.

Ainda de acordo com a documentação apresentada pela empresa no comunicado de recolhimento voluntário, a maior parte dos produtos dos lotes implicados não foi comercializada, porém, alguns produtos foram distribuídos em Vila Velha, no Espírito Santo, e no estado de Santa Catarina.

O que fazer?

Caso você tenha comprado um dos produtos citados, o primeiro passo é conferir o lote no verso do rótulo, próximo ao lacre.

Se o código for 225212941G ou 225312941G, o chocolate não deve ser consumido.

Para realizar a troca ou reembolso, é necessário guardar a embalagem e entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800 055 95 50, de segunda a sexta, das 8h00 às 18h00, exceto feriados, ou pelo e-mail sacgaroto@garoto.com.br.