'Trabalhar com público é castigo de Deus': prints de vendedor viralizam

por Maria Dulce Miranda

Quem acessou as redes sociais nesta segunda-feira (17/10), se deparou com a expressão “Sr. Bosta” nos assuntos mais comentados. Trata-se de uma publicação que reúne um compilado de grosserias que um atendente de uma confeitaria compartilhou.

trabalhar com publico é castigo de deus pic.twitter.com/pImqdklpJy %u2014 massushi (@joaovms__) October 17, 2022

Na imagem, o vendedor pergunta o nome do cliente, que se nega a informar. O atendente explica que precisa do nome para o pedido e pergunta como identificar o consumidor. “Põe bosta”, responde o cliente que não quis se identificar. O vendedor então o chama de “sr. Bosta”, deixando o consumidor irado: “Que ridículo. Falta de educação com o cliente.”

Ao todo, são quatro conversas, que foram compartilhadas no perfil de João Victor Massudi, natural de Fortaleza, no Ceará. Na publicação, ele não informa se ele era um dos interlocutores ou se os relatos são de outras pessoas.

Em uma outra conversa, um cliente reclama de ter recebido 398 doces, em vez dos 400 encomendados. O vendedor se desculpa e se prontifica a enviar 10 doces como cortesia, mas o cliente insiste que teve prejuízo e pede o dinheiro de volta.





Sei bem como é pic.twitter.com/mNwTUnTikN %u2014 Araldi %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDEA (@wagneraraldi) October 17, 2022

Na imagem seguinte, o vendedor dá um orçamento errado e corrige em seguida, explicando que o sistema garante o preço correto. Nisso, o cliente chama de burro e acusa o vendedor de tentar extorqui-lo.



Em outro diálogo, o cliente manda comandos como se estivesse conversando com um assistente virtual e, ao ser confrontado pelo vendedor que diz não entender o que ele queria, diz: “Que dificuldade para enviar a m**** do cardápio. Quer vender, não”.

Na legenda, ele diz que “trabalhar com público é castigo de Deus”. Nos comentários, outros usuários das redes sociais compartilham suas experiências ruins com o atendimento ao cliente

Eu tenho certeza que quando morrer vou ir para o céu, com tanta humilhação que passo KKKK pic.twitter.com/fyq7H7M2hP %u2014 Miih (@Miih_Ap) October 17, 2022

Esses dias um cliente me tratou super mal porque eu não tinha troco (não tinha mesmo) e ele tava com dinheiro trocadinho na mão mas queria me dar 50,00 pra tirar 7,00

Daí começou a gritar e disse que não voltaria mais. É cada uma %uD83E%uDD26%uD83C%uDFFB%u200D%u2640%uFE0F %u2014 lari (@larinandescrf) October 17, 2022

