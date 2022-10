Lotofácil 2635, Quina 5971 e mais loterias: veja números sorteados (10/10)

Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo (foto: Reprodução/Youtube Caixa)

Confira as loterias desta segunda-feira (10/10)

Lotofácil 2635 - R$ 1,5 milhão

Premiação



15 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 53.908,96

14 acertos: 1512 apostas ganhadoras, R$ 202,91

13 acertos: 23266 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos: 175363 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos: 761235 apostas ganhadoras, R$ 5,00



Próximo sorteio: R$ 1,5 milhão (11/10)

Quina 5971 - R$ 3,4 milhões A quantia sairá para o apostador único que cravar cinco números de 01 a 80.



Confira as dezenas: 25 - 39 - 45 - 61 - 63



Premiação

5 acertos: não houve ganhadores 4 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 7.653,27 3 acertos: 4.314 apostas ganhadoras, R$ 92,92 2 acertos: 112.230 apostas ganhadoras, R$ 3,57

Próximo sorteio: R$ 4,5 milhões (11/10) Lotomania 2376 - R$ 600 mil O jogador seleciona 50 números de 01 a 100 e torce para que 20 sejam sorteados.



Confira as dezenas: 00 - 02 - 05 - 06 - 10 - 13 - 16 - 25 - 35 - 39 - 41 - 43 - 46 - 54 - 63 - 74 - 77 - 79 - 92 - 97



Premiação

20 acertos: não houve acertador 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 56.826,68 18 acertos: 69 apostas ganhadoras, R$ 1.544,20 17 acertos: 492 apostas ganhadoras, R$ 216,56 16 acertos: 2960 apostas ganhadoras, R$ 35,99 15 acertos: 12270 apostas ganhadoras, R$ 8,68 0 acertos: Não houve acertador

Próximo sorteio: R$ 1,3 milhão (13/10)

Super Sete 306 - R$ 2,4 milhões A fortuna sairá para o participante que acertar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas.



1ª coluna: 2

2ª coluna: 0

3ª coluna: 8

4ª coluna: 4

5ª coluna: 3

6ª coluna: 9

7ª coluna: 8



Premiação

7 acertos: não houve ganhadores 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 16.750,25 5 acertos: 45 apostas ganhadoras, R$ 1.063,50 4 acertos: 848 apostas ganhadoras, R$ 56,43 3 acertos: 7.551 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Próximo sorteio: R$ 2,5 milhões (14/10) Próximo sorteio: R$ 1,5 milhão (11/10)A quantia sairá para o apostador único que cravar cinco números de 01 a 80.Confira as dezenas: 25 - 39 - 45 - 61 - 63O jogador seleciona 50 números de 01 a 100 e torce para que 20 sejam sorteados.Confira as dezenas: 00 - 02 - 05 - 06 - 10 - 13 - 16 - 25 - 35 - 39 - 41 - 43 - 46 - 54 - 63 - 74 - 77 - 79 - 92 - 97Próximo sorteio: R$ 1,3 milhão (13/10)A fortuna sairá para o participante que acertar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas.1ª coluna: 22ª coluna: 03ª coluna: 84ª coluna: 45ª coluna: 36ª coluna: 97ª coluna: 8

A Caixa sorteou nesta segunda-feira (10/10) os concursos Lotofácil 2635, Quina 5971, Lotomania 2376 e Super Sete 306.O evento aconteceu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. Oatualizou todos os resultados em tempo real!Ganha o prêmio máximo aquele que acertar 15 números de 01 a 25.Confira as dezenas: 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 20 - 21 - 23 - 25Dentre as 19 apostas ganhadoras estão uma de Belo Horizonte, uma de Conceição das Alagoas e uma de Januária. Cada uma levou R$ 53.908,96.