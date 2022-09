Bebê nasce com dois dentes em Belém do Pará

O nascimento da pequena Ariella, no dia 8 de junho de 2022, deu o que falar. Na hora do parto, uma cesária, o obstetra anunciou que a pequena nasceu com dois dentinhos. A mãe, Ádria, é natural de Belém do Pará. Ela fez um relato nas redes sociais que despertou curiosidade em internautas de todo o país.

Em entrevista à revista “Crescer”, ela contou que um dois dois dentinhos da frente estava bem solto. “Como ela poderia engolir, a médica tirou ali mesmo, enquanto faziam os primeiros cuidados. O outro ficou porque ainda estava bem seguro”, relatou.

Dentes natais

O outro dentinho caiu três ou quatro dias depois. “Conforme ela mamava, ia ficando mais mole, porque o dente ia e voltava com o movimento. Até que chegou um ponto em que começou a soltar”, contou. Isso foi num domingo, quando não tinha posto de saúde aberto. Com medo que Ariella engolisse o dente, uma prima da mãe resolveu removê-lo, puxando-o. Mas sem dificuldades, já que estava soltinho.

Os dentinhos de Ariella foram arrancados nos primeiros dias de vida (foto: Reprodução / redes sociais)

O caso de Ariella é chamado por especialistas de dentes natais. Eles não constituem nenhum problema ou anomalia, mas são muito raros e difíceis de acontecer. Segundo a Associação Brasileira de Odontologia, o fenômeno abrange 1 a cada 800 a 3 mil recém-nascidos em todo o mundo e são mais frequentes em bebês do sexo feminino.

Os dentes natais tem suas raízes fracas e, por isso, são fáceis de remover. A ciência ainda não sabe o que pode causar o fenômeno, mas acredita-se que pode estar relacionado à hereditariedade.

A Sociedade de Pediatria de São Paulo explica que os dentes neonatais podem ou não fazer parte da dentição de leite. Para isso é indicada uma radiografia. Em 95% dos casos, o dente natal é de leite e, em 5%, um dente supranumerário. Este é o caso de Ariella. “A dentista explicou que eram apenas dentinhos ‘de brinde’ e que os dentes de leite dela, de verdade, ainda vão nascer”, explicou a mãe.