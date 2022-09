Dia de Sorte: duas apostas de MG cravam 7 números e levam R$ 333 mil cada

Duas apostas de MG dividiram o prêmio máximo do Dia de Sorte nesta terça-feira (27/9) (foto: Reprodução/Caixa)

Duas apostas de Minas Gerais vão dividir o prêmio máximo do Dia de Sorte 661, que estava acumulado em R$ 700 mil para quem acertasse os sete números sorteados. Um apostador de São Tiago e outro de Teófilo Otoni cravaram as sete dezenas no concurso, sorteado na noite desta terça-feira (27/9). Cada um vai receber R$ 333.272,04.

No Dia de Sorte, o jogador tem de cravar sete números de 01 a 31 para embolsar o prêmio máximo. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas.



As dezenas sorteadas nesta terça-feira foram: 02 - 05 - 09 - 14 - 23 - 26 - 29. Já o mês da sorte sorteado foi Abril.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores líquidos acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.



Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).



Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.