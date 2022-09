Mesmo preso, procurador que espancou chefe recebe salário de R$ 7 mil

Após espancar Gabriela, Demétrius foi afastado do cargo no dia 22 de junho e teve o salário suspenso por um mês (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O procurador Demétrius Oliveira Macedo, de 34 anos, continua recebendo seu salário de R$ 6.962,81 mesmo estando preso há quase três meses por espancar a sua chefe, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, procuradora-geral de Registro, município de 56 mil habitantes no interior de São Paulo.



Em nota, a Prefeitura de Registro informou que Demétrius ainda não foi exonerado do cargo porque o proceso administrativo disciplinar está em andamento por uma comissão de servidores efetivos constituída no dia 28 de junho. A ação contra o procurador pode resultar em sua exclusão do serviço público.



Relembre o caso

O Executivo municipal ainda explicou que o fato de Demétrius estar na cadeia não legitima a aplicação de descontos em seus proventos. "Desta forma, os vencimentos ainda são mantidos, enquanto ele estiver preso ou até que sobrevenha decisão da comissão do processo administrativo disciplinar", diz o comunicado.Todavia, segundo a prefeitura, "os efeitos administrativos incidem na não contagem de tempo para promoção e nem progressão na carreira". O órgão citou o dia 18 de outubro como prazo para a conclusão da sindicância.Demétrius Macedo foi filmado agredindo Gabriela Monteiro com socos e chutes enquanto insultava a vítima dentro da Prefeitura de Registro no dia 20 de junho de 2022. A procuradora-geral ficou com o rosto ensanguentado devido aos golpes recebidos.À Polícia Civil, o procurador esclareceu que sofria assédio moral por parte da chefe e por isso teria praticado as agressões. Ele ainda apresentou um laudo psiquiátrico de esquizofrenia paranoide, o que o deixa "perturbado" em razão das alucinações e vozes ouvidas.Com base no diagnóstico, a defesa de Demétrius Macedo solicitou seu encaminhamento para um hospital psiquiátrico ou de custódia, além de tratamento pelo Estado. No entanto, a Justiça rejeitou o pedido e manteve a prisão do procurador.