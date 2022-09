Quina 5943, Timemania 1831, Dupla-Sena 2414: confira os números (6/9)

Quina tem prêmio estimado em R$ 8,5 milhões nesta terça-feira (6/9) (foto: Caixa/Divulgação)

A Caixa sorteou nesta terça-feira (6/9) os concursos Quina 5943, Timemania 1831, Dupla-Sena 2414 e Dia de Sorte 652.O evento aconteceu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (veja como foi no vídeo abaixo).atualizou todos os resultados em tempo real!

Quina 5943 - R$ 8,5 milhões

Timemania 1831 - R$ 7,3 milhões

7 acertos: 1 aposta, R$ 7.298.551,70

6 acertos: 2 apostas, R$ 77.698,42

5 acertos: 142 apostas, R$ 1.563,34

4 acertos: 2.962 apostas, R$ 9,00

3 acertos: 30.775 apostas, R$ 3,00

Time do coração: 13.379 apostas, R$ 7,50



Próximo concurso: R$ 100 mil (8/9)

Dupla-Sena 2414 - R$ 6,2 milhões

A quantia sairá para o apostador único que cravar cinco números de 01 a 80.Confira as dezenas: 08 - 13 - 27 - 29 - 675 acertos: nenhuma aposta4 acertos: 195 apostas, R$ 3.168,213 acertos: 11.300 apostas, R$ 52,062 acertos: 232.591 apostas, R$ 2,52Próximo concurso: R$ 10 milhões (8/9)Na Timemania, o participante deve escolher dez números de 01 a 80 e torcer para que sete sejam sorteados. Também é preciso preencher o "Time do Coração".Confira as dezenas: 24 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 47Time do coração: 03 - América-MGUma aposta de Campos dos Goytacazes acertou os sete números e levou o prêmio de quase R$ 7,3 milhões.



O apostador marca de 6 a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios.



Confira as dezenas:



1º sorteio: 02 - 09 - 16 - 17 - 31 - 35



2º sorteio: 08 - 09 - 13 - 23 - 35 - 46



Premiação - 1º sorteio



6 acertos: nenhuma aposta

5 acertos: 14 apostas, R$ 7.060,21

4 acertos: 1.101 apostas, R$ 102,60

3 acertos: 20.881 apostas, R$ 2,70

Premiação - 2º sorteio



6 acertos: nenhuma aposta

5 acertos: 27 apostas, R$ 3.294,76

4 acertos: 1.321 apostas, R$ 85,51

3 acertos: 24.847 apostas, R$ 2,27



Próximo concurso: R$ 6,5 milhões (8/9)

Dia de Sorte 652 - R$ 150 mil

O jogador tem de cravar sete números de 01 a 31 para embolsar a fortuna. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas.Confira as dezenas: 08 - 09 - 14 - 19 - 24 - 26 - 30Mês da sorte: 05 - Maio