Mulher sobrevive a capotagem, mas morre atropelada ao sair de veículo

Jovem saiu ilesa de capotamento que deixou o carro destruído (foto: Reprodução/RBS TV) Uma mulher de 26 anos morreu após ser atropelada na BR-116, em Guaíba, próximo a Porto Alegre, no Rio Grande de Sul, na madrugada desta segunda-feira (29). A vítima estava em um carro que capotou na rodovia.





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a mulher tinha acabado de sair do veículo que se acidentou quando foi atingida por outro carro que seguia na rodovia. Ela morreu no local.