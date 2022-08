Jovem de 13 anos encontrada no Rio de Janeiro após desaparecer por 18 horas

O pai da adolescente informou à polícia que a jovem havia sido abordada próxima de casa, por volta das 19 horas, e que foi colocada em um carro preto, não identificado. (foto: Redes sociais/Reprodução) A jovem Emanuelle Oliveira da Silva, de 13 anos, foi encontrada com vida após desaparecer por 18 horas, na cidade do Rio de Janeiro. Emanuelle havia sido vista pela última vez nessa quarta-feira (3/8), na rua da Carobinha, em Campo Grande, na Zona Oeste, onde ela mora.

Ao que tudo indica a criança foi encontrada e passa bem (na medida do possível)! Assim que tivermos a confirmação exata eu atualizo aqui. Dito isto, peço que a partir de agora respeitem a privacidade da @MarcelleBolive1 e sua filha. https://t.co/FBRsudFbb7 %u2014 Orlando Calheiros (Escutem o Cálice!) (@AnarcoFino) August 4, 2022 O pai da adolescente informou à polícia que a jovem havia sido abordada próxima de casa, por volta das 19 horas, e que foi colocada em um carro preto, não identificado.

A família chegou a receber uma mensagem da vítima, onde ela pedia socorro. “Me ajuda, eu não estou na Carobinha. Tem uma praça e uma lona. Tá doendo muito”, dizia a mensagem.

As suspeitas são de sequestro e cárcere privado. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, as investigações seguem em andamento.

Emanuelle é filha de Marcelle Bolive, moradora da favela da Carobinha que viralizou nas redes sociais criticando o presidente Bolsonaro.

A situação é crítica cada semana que vou comprar materiais eu fico assustada com os aumentos, conheço vários empreendedores que desistiram por não conseguir acompanhar os altos preços,eu tive que usar a tática de kit de 10 unidades para conseguir vender,pois ninguém faz festa. https://t.co/CfA9owexal %u2014 fala mesmo Marcelle %u270A%uD83C%uDFFF (@MarcelleBolive1) July 21, 2022 Em vídeo no Twitter, que já tem quase 90 mil visualizações, Emanuelle anda por um mercado e mostra o aumento dos preços da cesta básica. “Tá caro? A culpa é do Bolsonaro”, diz a descrição do vídeo.