O uso de equipamentos de proteção podem ser a diferença entre viver e morrer, e isso foi experimentado na pele por Alex Silva Peres, 19 anos, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (18/7).Ao sair de moto para ir a padaria, o jovem se assustou com um ônibus que vinha em sentido contrário, tentou frear, a roda escorregou e ele caiu com a cabeça diretamente na roda do coletivo. O capacete ficou destruído, mas cumpriu com a função de salvar o homem de ter a cabeça esmagada.Alex saiu do acidente andando, sem apresentar fraturas, nem lesões graves. A roda do ônibus chega a empurrar, por alguns segundos, o capacete.