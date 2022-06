Usuários relatam problemas no Instagram nesta quarta (foto: Pxhere/Reprodução (imagem ilustrativa) ) Relatos de problemas nos stories do Instagram tomaram conta das redes sociais nesta quarta-feira (29/6). Usuários apontam dificuldades em tirar fotos no stories do aplicativo, além de falhas para publicação de conteúdo no feed. O problema teria começado na noite de ontem.





Ao abrir a câmera do stories para capturar imagens ou vídeos, a maioria dos usuários não conseguem sequer clicar para fazer a foto. Outros apontam que o problema está no compartilhamento do stories, uma vez que não conseguem seguir em frente para realizar o post. A dica para o primeiro caso é utilizar a câmera do próprio celular, sem o intermédio do Instagram, para capturar a imagem e então publicá-la na rede social.









Até o momento, o Instagram não comentou oficialmente sobre o assunto. A reportagem tenta contato com o aplicativo, sem sucesso até a publicação desta matéria.

Veja os relatos no Twitter:

O Instagram de vocês tá bugado também? Eu não consigo tirar foto nos stories e nem subir uma foto que já foi tirada %u2014 véio do rio ipojuca (@lancol4n) June 29, 2022

O Instagram de vcs ta normal? O stories do meu ta todo bugado, não carrega nem tira foto %u2014 Alexander (fã de) Hamilton (@arqalexcosta) June 29, 2022