Embriaguez ao volante: motorista finge ser neto de JK após ser preso

O autor foi encaminhado à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) (foto: PCDF/Divulgação) Um motorista de 41 anos foi preso, na noite desse domingo (26/6), por embriaguez ao volante, direção perigosa e fugir do local do acidente após colidir contra um veículo estacionado em Taguatinga, Brasília.

Segundo informações da 38ª DP, da região, após conduzir o carro em zigue-zague e em alta velocidade pela contramão, o autor bateu o automóvel contra outro que estava estacionado na via.

Os policiais notaram que o autor estava exaltado, e apresentava sinais de embriaguez.

Ao ser informado que seria conduzido à 38ª DP, o criminoso ficou agressivo e alegou que era neto do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek. Por tal motivo, disse que não poderia ser preso, e ainda desacatou os policiais ao chamá-los de '"filhos da p**".

Logo depois, o autor foi algemado, colocado na viatura da Polícia Civil do DF e levado à delegacia. Um vídeo gravado pela polícia com o autor dentro da viatura mostra ele argumentando ser neto do ex-presidente do país.

Quando fez o teste do bafômetro, o autor atestou a concentração de 0,82mg de álcool por litro de ar alveolar, o que motivou ele ter sido autuado pelos crimes de embriaguez ao volante, evasão do local do acidente, direção perigosa e desacato.

Com a formalização do flagrante, o autor foi encaminhado à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), no Complexo da PCDF, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A operação foi denominada de Bad Driver (motorista ruim, em inglês).