Bolsonaro fala em ''alguma maldade''

Protestos contra o desaparecimento de Bruno Araújo e Dom Phillips seguem em Brasília e outras cidades (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse em entrevista, ontem, que os “indícios levam a crer que fizeram alguma maldade” com o jornalista inglês Dom Phillips e com o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira. “Os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles. Foram encontradas vísceras humanas”, disse o presidente. A declaração foi dada em entrevista à rádio CBN Recife, quando foi questionado se está acompanhando as buscas pelos dois desaparecidos. “Pelo prazo, pelo tempo, já temos hoje oito dias, indo para o nono dia que isso tudo aconteceu, vai ser muito difícil encontrá-los com vida. Eu peço a Deus que isso aconteça, que os encontremos com vida, mas os informes, os indícios levam para o contrário no momento”, afirmou o chefe do Executivo federal. O indigenista e o jornalista desapareceram no Vale do Javari, na Amazônia, há uma semana.





Na quinta-feira passada, ao chegar aos Estados Unidos, Bolsonaro disse que os dois desaparecidos estavam em uma “aventura”. “Não tenho notícia do paradeiro deles. A gente pede a Deus que sejam encontrados vivos, mas sabemos que a cada dia que passa essas chances diminuem”, disse ele, antes da reunião bilateral prevista com o presidente americano, Joe Biden, na Cúpula das Américas, em Los Angeles. “Eles entraram numa área... não participou a Funai, tem protocolos a serem seguidos. Naquela região, você geralmente anda escoltado. Foram para uma aventura, a gente lamenta pelo pior”, disse.





Dois dias antes, Bolsonaro já havia afirmado:“Realmente, duas pessoas apenas em um barco, em uma região daquela, completamente selvagem, é uma aventura que não é recomendável que se faça. Tudo pode acontecer. Pode ser um acidente, pode ser que tenham sido executados. A gente espera e pede a Deus que sejam encontrados brevemente. As Forças Armadas estão trabalhando com muito afinco na região”.





Já o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) disse ontem que o indigenista e o jornalista entraram numa área inóspita e extremamente perigosa. Para ele, os dois erraram em não ter pedido escolta das autoridades. “É um caso de polícia, né? É uma região inóspita, afastada de tudo, na fronteira com o Peru. Do lado peruano, uma série de ilegalidades acontecem; do nosso lado também. As duas pessoas entraram em uma área que é perigosa, sem pedir uma escolta, sem avisar efetivamente as autoridades competentes, e passam a correr risco, né. Lamentavelmente, é isso aí”, disse.





Mourão ainda disse que vai torcer para que eles "estejam com vida ou estejam simplesmente aprisionados". “Sei lá o que for. Espero que tenham conseguido se evadir das pessoas que estavam tentando fazer algum dano a eles e estão vagando por dentro da selva”, afirmou.