Mega-Sena sorteia R$ 40 milhões, e Timemania R$ 33 milhões

Concurso 2490 da Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões (foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil) A Caixa sorteia, neste sábado (11/6), às 20h, o concurso 2490 da Mega-Sena, que pode pagar R$ 40 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas. Além disso, será sorteada a Timemania de R$ 33 milhões, concurso 1795.

O evento no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), será transmitido a partir das 19h45 no canal da instituição financeira no YouTube. O Estado de Minas atualizará os resultados das loterias em tempo real.

O bilhete com seis dezenas custa R$ 4,50. O pagamento online é efetuado via cartão de crédito, com combos a partir de R$ 30,00 e limite de R$ 945,00. Nas casas lotéricas, o expediente deve ser encerrado no início da tarde.

De acordo com a Caixa, a chance de uma aposta simples, de R$ 4,50, cravar os seis números da Mega-Sena é de 1 em 50.063.860.

Se a pessoa optar por marcar mais dezenas, a perspectiva de faturar o prêmio aumenta, assim como o valor do cartão. Um jogo com 15 números custa R$ 22.522,50, com probabilidade de êxito de 1 em 10.003.

Nº de dezenas - valor da aposta - probabilidade