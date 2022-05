Influenciador é detido após tentar sortear carros de luxo: 'É meu corre'

O influenciador Wesley Alemão é famoso por fazer sorteios de carros de luxo pelas redes sociais (foto: Instagram/ reprodução)

A polícia de São Paulo apreendeu sete carros de luxo durante uma operação que investiga a suspeita de um esquema que usa jogos de azar e sorteio de carros de luxo para lavagem de dinheiro. Entre os carros apreendidos estão modelos como Lamborghini, Audi, Porsche e Jaguar - avaliados em R$ 6,5 milhões.





Na mesma operação, o influenciador digital Wesley Alemão, famoso por fazer sorteios de carros de luxo pelas redes sociais, foi detido e em seguida liberado na noite desta quarta-feira (4/5). Pelas redes sociais, ele contou que os policiais foram até a casa dele cumprir um mandado de busca e apreensão. A investigação apura suspeita de lavagem de dinheiro. O influenciador nega quaisquer irregularidades.





"Eu não sou associado com ninguém. Ninguém é associado comigo, não lavo dinheiro em empresa nenhuma e empresa nenhuma lava dinheiro em mim. Eu sou meio que sozinho. É meu corre que Deus abençoou na internet", disse.





A Operação Cardano é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e pela 3ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes Financeiras (DIG) e investiga a suspeita de um esquema que usa jogos de azar e sorteio de carros de luxo para lavagem de dinheiro.





Detenção no Distrito Federal

Em março, um influeciador do Distrito Federal também foi preso por suspeita de envolvimento com a prática de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Kleber Moraes, mais conhecido como "Klebim", do canal Estilo Dub costumava ostentar carros de luxo nas redes sociais.





Nesta segunda-feira (2/5), a justiça do DF negou um pedido de restituição de uma Lamborghini Huracán. O veículo avaliado em R$ 3,5 milhões é um dos nove apreendidos em março passado durante operação da Polícia Civil.