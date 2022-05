Jornalista Gabriel Luiz comemora anúncio de alta hospitalar: 'Vou sextar'

O jornalista da TV Globo Gabriel Luiz, 28 anos, anunciou na conta pessoal em uma rede social que deve receber alta do Hospital Brasília (foto: Instagram/ reprodução)

O jornalista da TV Globo Gabriel Luiz, 28 anos, esfaqueado na noite de 14 de abril deste ano, anunciou na conta pessoal em uma rede social que deve receber alta do Hospital Brasília, no Lago Sul, nesta sexta-feira (6/5). A publicação foi feita na tarde dessa quinta-feira (4/5).





É oficial: os médicos acabaram de me dizer que minha alta tá prevista pra sexta! Vou sextar demais da conta! — Gabriel Luiz (@pseudogabs) May 4, 2022

No domingo (1º/5), o repórter publicou, pela primeira vez desde o crime, uma foto em outra rede social. Otimista, o profissional diz que o texto é de autoria "do Gabriel que nasceu de novo" e que está na expectativa de receber alta nos próximos dias.









Comunicado de síndico de condomínio onde Gabriel Luiz mora pede que vizinhos mandem mensagens de apoio para quando o jornalista sair do hospital (foto: Arquivo pessoal)

Em comunicado no elevador do prédio no qual Gabriel mora, o síndico Alair Ferraz pediu que os condôminos que quiserem mandar uma mensagem de apoio e carinho devem deixar os recado nas portarias. "Qualquer morador pode escrever uma mensagem de carinho e força que quando o Gabriel retornar para sua casa, encaminharemos todas as mensagens para ele", orienta.





Com a hashtag #forçagabriel, o gestor do condomínio espera a melhora do jornalista em breve. "Vamos ajudar ao Gabriel superar tudo isso, e logo logo ele estará esbanjando simpatia e vivacidade", conclui.