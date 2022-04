Menina morta em acidente na Sapucaí é enterrada e mãe passa mal

Menina chegou a perder a perna após uma cirurgia de seis horas (foto: Reprodução / Redes Sociais)

Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, foi enterrada neste sábado (23/4), no cemitério do Catumbi, no Rio de Janeiro. Ela morreu após ser imprensada por um carro alegório na saída da Marquês de Sapucaí, no primeiro dia de desfiles do Carnaval.

A manicure Marcela Portelinha Antunes, mãe de Raquel, precisou ser amparada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) durante a despedida. Aos gritos, ela pediu justiça pela morte da filha: "Eu quero minha menina, isso não pode ficar assim".

Acidente

Durante o primeiro dia de desfiles no Sambódromo, na noite da quarta-feira (20), Raquel ficou gravemente ferida após se envolver em um acidente com um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora.

Logo depois do ocorrido, ela foi socorrida no posto médico da Apoteose, montado no local. Em seguida, foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, localizado no centro da capital.

Durante a madrugada, ela passou por uma cirurgia, que durou mais de seis horas, e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ela também perdeu uma perna, teve traumatismo no tórax e respirava por aparelhos.