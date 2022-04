Polícia do DF diz que jornalista foi esfaqueado durante tentativa de roubo

Delegados que investigam o caso deram entrevista coletiva durante a noite desta sexta-feira (15) (foto: Pedro Marra/CB/DApress)

Dupla envolvida no esfaqueamento do jornalista da TV Globo Gabriel Luiz , de 28 anos, em Brasília-DF na noite da última quinta-feira (14), abordou a vítima com o objetivo de roubá-lo, classificou a Polícia Civil. De acordo com o delegado responsável, os suspeitos haviam consumido medicamentos de tarja preta antes do crime.