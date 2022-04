Eduardo Guardia, ex-ministro da Fazenda e CEO da BTG, morre aos 56 anos

Guardia foi ministro da Fazenda do Brasil em 2018 (foto: Antonio Cruz/Agencia Brasil)

CEO da BTG Pactual Asset e ex-ministro da Fazenda, o economista Eduardo Refinetti Guardia morreu nesta segunda-feira (11/4), aos 56 anos. Guardia era doutor em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (USP). CEO da BTG Pactual Asset e ex-ministro da Fazenda, o economista Eduardo Refinetti Guardia morreu nesta segunda-feira (11/4), aos 56 anos. Guardia era doutor em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (USP).

Guardia foi ministro da Fazenda do Brasil em 2018, secretário-executivo do mesmo ministério entre 2016 e 2018, secretário do Tesouro Nacional em 2002, além de secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, entre 2003 e 2006.





O economista atuou ainda como diretor executivo da B3 e diretor Financeiro e de Relações com Investidores da gestora GP Investments.





Repercussão e declarações em solidariedade a Guardia



A Instituição Fiscal Independente (IFI) emitiu nota de pesar pelo falecimento do economista. "Guardia serviu ao país, nos diversos cargos que ocupou, de maneira sóbria, técnica e com espírito público", publicaram no Twitter.



Lamentamos o falecimento do economista Eduardo Guardia, ex-ministro da Fazenda. Guardia serviu ao país, nos diversos cargos que ocupou, de maneira sóbria, técnica e com espírito público. Fica aqui a nossa homenagem aos familiares e amigos do Eduardo.



Diretoria e equipe da IFI pic.twitter.com/W91ZYr71iZ %u2014 IFI (@IFIBrasil) April 11, 2022

A Instituição Fiscal Independente (IFI) emitiu nota de pesar pelo falecimento do economista. "Guardia serviu ao país, nos diversos cargos que ocupou, de maneira sóbria, técnica e com espírito público", publicaram no Twitter.





A economista brasileira Elena Landau ressaltou a perda de Guardia para o país. "Eduardo Guardia dedicou sua vida a melhorar a vida de todos nós. Foi o comandante das reformas no Governo Temer. desde os tempos de FHC, sempre discreto e super competente. A Brasil fica menor sem ele #RIP".