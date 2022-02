Fumaça na Avenida Paulista: bombeiros combatem incêndio em prédio em SP

Incêndio na Avenida Paulista, em São Paulo (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um incêndio no último andar de um prédio na Avenida Paulista, altura do Bairro Bela Vista, em São Paulo, mobilizou o Corpo de Bombeiros no início da tarde desta quinta-feira (24/2). Ninguém ficou ferido.

Incêndio na Av Paulista. Ainda não entendi se é na Fiesp ou no prédio ao lado. pic.twitter.com/fisRXffmug %u2014 Tiago Padlir %uD83C%uDFF4%uD83D%uDEA9 (@TiagoFalando) February 24, 2022







Pelas redes sociais, usuários registraram imagens da fumaça que assustou moradores.