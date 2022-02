Grupo armado para trânsito em Brasília para 'dama de vermelho' passar; veja

Homens com fuzis param trânsito em Brasília (foto: material cedido ao Correio)





Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (22/2) mostra uma mulher, vestida de vermelho, rodeada por homens que aparentam estar com fuzis, em plena luz do dia, na Avenida Samdu Norte, em Taguatinga. No momento, para a tradicional “foto”, os envolvidos decidiram pausar o trânsito da região. O vídeo repercutiu na internet. Veja.









Uma loja de artigos de pesca onde também funciona um estande de tiros apareceu ao fundo das filmagens. Em nota encaminhada à imprensa, a empresa afirmou que vai apurar as responsabilidades dos envolvidos no vídeo e pontuou que o acontecido não reflete os princípios e valores da empresa. A loja ainda reforçou “que as imagens ferem os valores dos CACs e em nada ajudam a política armamentista”.





A reportagem do Correio procurou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que afirmou que não teve conhecimento do caso e que nem foi acionada para ocorrência na localidade. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) irá apurar o fato por meio da 17ª Delegacia de Polícia. Segundo a assessoria de comunicação da corporação, os envolvidos podem responder por porte ilegal de arma, caso as investigações comprovem o crime.





*Estagiário sob a supervisão de Adson Boaventura