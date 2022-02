PIB de Petrópolis deve desabar R$ 665 milhões

Bombeiros prosseguem nas buscas por desaparecidos em meio aos escombros deixados pela avalanche de pedras e lama (foto: Mauro Pimentel/AFP)





O Produto Interno Bruto (PIB, soma de bens e serviços produzidos na cidade) de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, deve perder R$ 665 milhões em consequência dos efeitos da chuva intensa ocorrida na cidade terça-feira passada. O cálculo, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), tem por base o impacto direto apontado na pesquisa junto a 286 empresas, entre os dias 16 e 18 deste mês.





No total de entrevistados, 65% informaram que as empresas foram atingidas diretamente e o funcionamento não foi restabelecido em 85%. A expectativa de retorno total das atividades leves é, em média, de 13 dias, para os que estimam uma normalização. No entanto, um em cada três entrevistados não sabe dizer, por enquanto, quando esse retorno será possível. Ainda conforme a pesquisa, 11% dos entrevistados com as empresas prejudicadas informaram desaparecimento ou morte de funcionários.





A pesquisa indicou também que nas atividades das empresas, a linha de produção sofreu impacto em 35%. Nas áreas administrativa e de vendas, a influência dos relatos chegou a 30% e 35% dos entrevistados, respectivamente. O alagamento no entorno, citado por 77% dos representantes das empresas impactadas, está entre as maiores dificuldades enfrentadas, como também a falta de energia elétrica e/ou telefone, relatada por 60% deles. Dos pesquisados, 31% registraram alagamento no interior da empresa e 23% citaram danos na estrutura física, como quebra de equipamento, desabamento ou condenação de muros e paredes.





A entidade instalou ontem, na cidade imperial, o Centro de Atendimento ao Pequeno Empresário, na Firjan Serrana, na Rua Dom Pedro I, 579, na área central. A intenção é assessorar gratuitamente as pequenas e microempresas atingidas pela tragédia que devastou o município. No local, haverá atendimento de instituições de crédito parceiras, como BNDES, AgeRio, Caixa Econômica, Sicoob e Sicredi. Os empresários apontaram o restabelecimento da ordem na cidade e ações emergenciais que impulsionam mais diretamente a qualidade de vida e a recuperação econômica como as principais frentes para a atuação do poder público.





O presidente da Firjan, Eduardo Eugênio, ressaltou que a situação é dramática, e que os empresários de Petrópolis já estavam com um passivo provocado pela pandemia da COVID-19. “Precisam de um alívio financeiro. As empresas precisam retomar suas atividades, porque as pessoas que sobreviveram precisarão trabalhar e ter renda. Estamos instalando uma agência onde os empreendedores poderão conversar com grandes bancos para atravessar essa turbulência. E o apoio financeiro é uma consequência. Entendemos que as instituições que reuniremos estarão flexíveis com relação aos passivos”, disse.





Mortes

Enquanto contam os prejuízos, Petrópolis vê aumentar o número de mortos, que ontem subiu para 178. O número foi divulgado pela Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros Militar começou a trabalhar direto no município na terça-feira passada, quando a cidade da região serrana do Rio foi atingida por intenso temporal. Nos dias seguintes, a chuva não tem dado trégua, o que interrompe em vários momentos as operações de busca. O solo encharcado é um risco para novos desabamentos e deslizamentos. Até agora, 24 pessoas foram resgatadas com vida pelos militares.





A Secretaria de Defesa Civil fez um alerta de previsão de chuva moderada a forte para os períodos da tarde e noite de ontem e enviou aviso de SMS para a população cadastrada no serviço. Ontem, foi o sétimo dia em que o município se manteve no estágio operacional de crise por causa dos acumulados pluviométricos desde a última terça-feira. “A situação também leva em consideração o elevado número de ocorrências – mais de 1,2 mil até o momento, em função das chuvas registradas na cidade”, informou a Defesa Civil.





De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio, o número de desaparecidos caiu para 110, conforme os números divulgados às 14h30. Mais cedo, às 7h50, eram 126. O número de vítimas identificadas aumentou: eram 143 e nos números de ontem à tarde, 146. Os corpos liberados e entregues à funerária passaram de 134 para 138. Os liberados à disposição da funerária, agora são quatro. Mais cedo eram dois. Os corpos liberados e aguardando as famílias para preenchimento de documento de óbito são quarto; antes, eram sete.





Segundo a Defesa Civil, as condições do tempo que favorecem pancadas de chuva levam a equipe de monitoramento a emitir novos alertas a qualquer momento. “A Defesa Civil orienta que a população fique atenta aos novos avisos, que podem ser emitidos a qualquer momento. O órgão solicita que os moradores das áreas de risco fiquem atentos às recomendações de mobilização e necessidade de deslocamento, em situação de risco”, recomendou, acrescentando que em caso de emergência devem usar os telefones 199 da Defesa Civil e 193 do Corpo de Bombeiros.





Bombeiros de Minas encontram vítimas

Habituados a lidar com as mais diferentes catástrofes nos últimos anos, o Corpo de Bombeiro de Minas Gerais já encontrou pelo menos oito vítimas das tragédias em Petrópolis. Há quatro dias, a corporação reforçou as equipes de busca em Petrópolis na tentativa de encontrar novos desaparecidos, num cenário de lama e destruições provocados pelas chuvas.





No fim da noite de domingo, os militares mineiros acharam mais um corpo no local conhecido como Morro da Oficina, com o auxílio do cão Bono. Até o momento, 178 pessoas morreram em decorrência dos temporais na cidade da região serrana do Rio de Janeiro. Os trabalhos tiveram de ser interrompidos em vários momentos em função das chuvas.





Os bombeiros de Minas ainda trabalham em mais três pontos de interesse pelo canil da corporação nessa mesma localidade. Os militares atuam num trabalho integrado com outros 16 Corpos de Bombeiros do país. A frente está sendo coordenada pela Ligabom (Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil), que monitora as áreas mais afetadas e distribui as equipes.





Na busca pelos desaparecidos, os bombeiros vêm utilizando técnicas como o desmanche hidráulico, que é a utilização da força da água pressurizada para amolecer e remover a lama. Dessa forma, a terra molhada e pastosa vai se desmontando, o que facilita a escavação, aumentando assim a efetividade do serviço.





Os militares ainda trabalham com equipamentos de detector de vida, detector de vida sísmico, geradores, luzes de cena, materiais de escoramento, além de dois binômios (conjunto de militar e cão) especializados em busca em estruturas colapsadas.





Os cães usados na operação, Bono e Chronos, têm certificados regional e nacional para o trabalho de busca de pessoas presas em escombros e soterradas, e sua atuação ocorre na indicação ativa das vítimas por meio de latidos, e posteriormente, escavando os locais precisos onde se concentram o foco das equipes de salvamento. (Roger Dias)





E mais...





Em BH

Já choveu quase o triplo do que era esperado para o mês inteiro na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O balanço divulgado pela Defesa Civil ontem aponta que a região já acumula 500,6 milímetros de chuva, ou seja, 276% a mais do que o esperado. A média climatológica de fevereiro é de 181,4mm. Choveu forte em diversas regiões de Belo Horizonte na tarde de ontem. A Defesa Civil de Belo Horizonte já havia emitido um alerta, na manhã de ontem, para a possibilidade de pancadas de chuva (20 a 40mm) com raios e rajadas de vento ocasionais, até as 8h de hoje.





Nas estradas

As rodovias de Minas Gerais tinham 108 pontos de interdição ontem – 88 parciais e 20 totais. O balanço é da Polícia Militar Rodoviária, que divulga um mapa atualizado em tempo real. A última atualização foi feita às 11h43 de domingo. A maioria tem interdição parcial.