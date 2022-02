Depois de Monark reclamar sobre linchamento, Museu do Holocaustro responde

Monark foi demitido do Flow Podcast (foto: YOUTUBE/REPRODUÇÃO) O Museu do Holocaustro no Brasil rebateu, nesta quinta-feira (10/2), a fala do youtuber Monark, que afirmou estar sofrendo “linchamento desumano” depois de ter defendido a criação de um partido nazista no Brasil.

A instituição usou as redes sociais para dizer que “linchamento” foi o que aconteceu com Moïse Kabagambe, jovem congolês brutalmente assassinado a pancadas em quiosque no Rio de Janeiro, em 24/1.

“Não, Monark. Linchamento desumano é o que fizeram com Moïse Kabagambe. Você errou, por isso reiteramos nosso convite! De coração aberto! Venha nos visitar, sem alarde, e ver as consequências do inimigo ‘se revelar’”, escreveu a instituição.

Não, @monark. "Linchamento desumano" é o que fizeram com Moïse Kabagambe.



Você errou, por isso reiteramos nosso convite! De coração aberto! Venha nos visitar, sem alarde, e ver as consequências do inimigo "se revelar"!#portodaavidavamoslembrar https://t.co/gZkOYu0Mkd %u2014 Museu do Holocausto (@MuseuHolocausto) February 10, 2022

Mais cedo, Monark reclamou sobre os ataques que vem sofrendo.

“Eu posso ter errado na forma como eu me expressei, mas o que estão fazendo comigo é um linchamento desumano. Reitero que um nunca apoiei a ideologia nazista e que a considero repugnante. A ideia defendida é que eu prefiro que o inimigo se revele do que fique nas sombras”, afirmou.

Entenda

Durante o “Flow” de segunda-feira (7/2), que entrevistava os deputados Kim Kataguiri (Podemos-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP), Monark defendeu o nazismo durante um debate que se aprofundava sobre os papéis da direita e esquerda no Brasil.





“A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço. Eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista, reconhecido pela lei", disse o podcaster.

O Flow é atualmente um dos podcasts com maior audiência no Brasil e conta com mais de 3 milhões de inscritos no YouTube. O youtuber Igor Coelho, conhecido como Igor 3K, apresenta o bate-papo.