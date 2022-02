Monark diz que estava bêbado quando defendeu de partido nazista

Monark durante Flow Podcast (foto: Youtube/Reprodução) Flow Podcast, publicou um vídeo, nesta terça-feira (8/2), pedindo desculpas e dizendo que estava bebado quando defendeu a criação de um partido nazista no Brasil. O apresentador Monark, do, publicou um vídeo, nesta terça-feira (8/2), pedindo desculpas e dizendo que estava bebado quando defendeu a criação de um partido nazista no Brasil.

Monark diz ter sido insensível. No vídeo, o youtuber pede compreensão e convida integrantes da comunidade judaica, que o criticaram pelas falas, a ir no Flow conversar sobre o assunto e explicar para ele “mais sobre toda a história”.

Confira:

Após a polêmica sobre sua declaração acerca do Nazismo, Monark divulga pedido de desculpas e atribuiu a declaração ao fato de estar embriagado. pic.twitter.com/euwpzMPoTW %u2014 Bruno Massami (%u0411%u0440%u0443%u043D%u043E %u041C%u0430%u0441%u0441%u0430%u043C%u0438) (@BrMassami) February 8, 2022

O episódio, que foi ao ar nessa segunda-feira (7/2), contava com a presença dos deputados federais Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB).

A fala em defesa do partido nazista aconteceu quando o debate se aprofundava sobre os papéis da direita e esquerda no Brasil.



“A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço. Eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista, reconhecido pela lei", disse o podcaster.

Tabata rebateu na hora e relembrou que a "liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca em risco a vida do outro".

"O nazismo é contra a população judaica e isso coloca uma população inteira em risco", afirmou a parlamentar.

O Flow é atualmente um dos podcasts com maior audiência no Brasil e conta com mais de 3 milhões de inscritos no YouTube. Além de Monark, o youtuber Igor Coelho, conhecido como Igor 3K, apresenta o bate-papo.