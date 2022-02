Queiroga a jornalista: 'Distribuí 430 milhões de vacinas e você, nenhuma'

Queiroga se irritou com repórter nesta terça-feira (8/2), em Brasília (foto: Anderson Riedel/PR)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, discutiu com uma jornalista na manhã desta terça-feira (8/2), em Brasília, depois de se incomodar com uma pergunta sobre o atraso da compra de vacinas pelo governo federal. Ao ser questionado sobre o longo prazo na chegada dos imunizantes, ele ficou nervoso e respondeu de forma ríspida.

“Vocês que estão dizendo que eu atraso vacina... Eu já distribuí 430 milhões de vezes mais vacinas do que você que está falando que eu atraso. Você não distribuiu nenhuma. Todas as doses foram distribuídas pelo governo do presidente Jair Messias Bolsonaro”, afirmou o ministro.

“É melhor vocês (jornalistas) nos ajudar a fazer o Brasil avançar na terceira dose do que ficar nesse 'nhem nhem nhem' que estamos atrasando dose de vacina”, afirmou.





Queiroga disse que o Brasil enfrentou bem as variantes da pandemia devido ao avanço da imunização em massa.

“É uma estratégia muito errada (de vocês, jornalistas), porque o povo brasileiro sabe que não estamos atrasando dose de vacina. O controle da pandemia em relação à variante Delta vocês viram aí, as ações do Ministério da Saúde em relação à variante Ômicron. O cenário brasileiro é semelhante ao de outros países, inclusive em relação ao número de casos. Trabalhamos todos os dias, sábado, domingo e semana inteira para levar políticas públicas e a concretude para os brasileiros”.