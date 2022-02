Presidente de time de futebol infantil é preso com material pornográfico

O homem é acusado de adquirir e armazenar conteúdos infantis pornográficos (foto: PCDF/Divulgação)

O presidente de um time de futebol infantil do Ceará foi preso nesta quinta-feira (3/2), no âmbito da segunda fase da operação Innocentem, desencadeada pela 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho). O homem é acusado de adquirir e armazenar conteúdos infantis pornográficos no celular, computadores e pendrives.

Os policiais do DF chegaram até o acusado após descobrirem que ele teria comprado as fotos e vídeos ilícitos de um primeiro homem, preso na primeira fase da operação pela PCDF no Piauí, em julho do ano passado.Na ocasião, foi constatado que o rapaz atraía diversas crianças por meio das redes sociais e jogos on-line e, em seguida, as convencia a enviar fotos íntimas ou praticando atos sexuais. Ele foi condenado em dezembro a uma pena de 21 anos e 3 meses de prisão.

As investigações continuaram e os policiais identificaram um segundo homem, que trabalha na região de Russas (CE) como presidente de um time de futebol infantil. Ele foi autuado em flagrante pelo armazenamento de diversas imagens de meninos em igual estado no celular.



"Na residência do investigado, localizamos diversos computadores e pen drives que serão submetidos à perícia. Além disso, encontramos, em um quarto no fundo da residência, que era composto por objetos de criança e imagens de desenhos animados", detalhou a delegada-adjunta da 13ª DP, Ágatha Braga.



Testemunhas informaram à polícia que a casa do acusado era constantemente frequentada por menores. Agora, as investigações seguem no sentido de identificar a real motivação na compra destas imagens, bem como para apurar se o autuado estava envolvido na prática de outros delitos.