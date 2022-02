Justiça decreta prisão de três pessoas por morte do congolês Moïse, no Rio

Após as agressões, por dois momentos, os agressores tentam fazer uma manobra de reanimação cardíaca em Moïse (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO )

A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão de três homens pela morte do congolês Moïse Kabagambe . Os três foram detidos na noite desta terça-feira (1°/2). O processo corre em sigilo.

De acordo com a polícia, dois dos homens confessaram ter participado das agressões. Um terceiro aparece no vídeo do momento em que Moïse é morto em um quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.De acordo com o delegado responsável pelo caso, Henrique Damasceno, nenhum deles trabalhava no quiosque. O trio deverá ser indiciado por homicídio duplamente qualificado, por impossibilitar a defesa da vítima e por uso de meio cruel.

O dono do quiosque prestou depoimento nesta terça. Ele negou ter participado das agressões e disse não conhecer os homens detidos. Ele alega que estava em casa no momento que o crime aconteceu.

Moïse foi agredido com uma barra de madeira. O objeto foi localizado e apreendido próximo ao local onde o corpo foi encontrado.



O vídeo da câmara de segurança que flagrou o momento do crime foi divulgado nesta terça. Nas imagens, é possível ver que Moïse chega ao local, mexe em um refrigerador e então é empurrado por um homem com casaco cinza. Logo depois, três homens agridem o congolês, enquanto ele se debate no chão.



Em outro momento, homens aparecem agredindo Moïse com um pedaço de madeira depois de ele ter caído no chão. Após as agressões, por dois momentos, os agressores tentam fazer uma manobra de reanimação cardíaca no congolês.



De acordo com o laudo de exame de necropsia feito pelo Instituto Médico-Legal (IML), a que o jornal O Globo teve acesso, Moïse apresentava equimoses no tronco e nos braços, além de escoriações pelo corpo.