Rajada de vento derruba avião em fazenda no DF, diz Corpo de Bombeiros

Entrada da Fazenda Piquet, na região do Jardim Botânico, onde caiu um avião na manhã desta segunda-feira (31/1) (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

Uma rajada de vento lateral em baixa altitude fez cair o avião, na manhã desta segunda-feira (31/1), na Fazenda Piquet. É o que informa o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal em nota divulgada no começo da tarde. Segundo a corporação, sete veículos e 31 bombeiros militares atenderam ao chamado de resgate. Ninguém se feriu. Uma rajada de vento lateral em baixa altitude fez cair o avião, na manhã desta segunda-feira (31/1), na Fazenda Piquet. É o que informa o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal em nota divulgada no começo da tarde. Segundo a corporação, sete veículos e 31 bombeiros militares atenderam ao chamado de resgate. Ninguém se feriu.

"Na hora do acidente, havia cinco pessoas na aeronave, incluindo o piloto; todos foram atendidos por nossas equipes e se encontravam ilesos. Por precaução, mãe e bebê que estavam no avião, foram para uma unidade de saúde por meios próprios para uma avaliação médica mais detalhada. Segundo o piloto, que estava pousando a aeronave, a mesma recebeu uma rajada de vento lateral em baixa altitude que a fez cair. Na aeronave havia três adultos masculinos e uma mãe com o seu bebê de dois meses", diz o Corpo de Bombeiros.





De acordo com a nota divulgada pelos bombeiros, o chamado de resgate foi recebido às 9h31. "As equipes de produtos perigosos do CBMDF foram acionadas para o local para averiguarem os possíveis riscos de vazamento de combustível. Após avaliação, foi constatado que não havia mais risco e que boa parte do produto já tinha escoado, ainda assim, a bateria da aeronave foi desligada."





O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) fará uma perícia no local do acidente.