Onça escapa de recinto em zoológico

Zoológico de Brasília (foto: Arquivo/CB/DA Press)

Uma onça fugiu do recinto no Zoológico de Brasília na manhã deste sábado (8/1).





O animal é uma suçuarana, também conhecida como puma e onça-parda. De acordo com administração, a onça já foi localizada e está na área interna do Zoológico. A Polícia Militar Ambiental e os funcionários do Zoológico tentam capturar o animal. O local está fechado para visitação. "









O Zoológico ainda afirmou que não há histórico de fugas no local e que o recinto abriga animais de grande porte há 20 anos. As circunstâncias da fuga serão investigadas.





O animal em questão tem quatro anos e chegou no Zoológico de Brasília em 2018 ainda filhote. De acordo com o Zoológico a onça é mansa e acostumada com os funcionários. "Por ter sido criada e crescida sob cuidados humanos, é um animal manso que está habituado com a equipe técnica."









Em atualização