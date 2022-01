Repórter do EM na lista dos jornalistas mais premiados do país em 2021

Luiz Ribeiro foi classificado na 26ª posição no Ranking dos mais Premiados da Imprensa Brasileira 2021 (foto: Rafael Luiz/divulgação)

O empenho no exercício do bom jornalismo em meio às dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus trouxe bons resultados. O jornalista Luiz Ribeiro, do ESTADO DE MINAS e do Portal UAI, foi um dos jornalistas mais premiados do país em 2021. Ele foi classificado na 26ª posição no Ranking dos mais Premiados da Imprensa Brasileira 2021, elaborado pelo Portal dos Jornalistas e pela newsletter Jornalistas & Cia.

A pesquisa anual abrange profissionais e grupos de comunicação das diferentes mídias e plataformas de todo o país, incluindo jornais, portais, emissoras de TV, rádios e agências de notícias, além de correspondentes de veículos internacionais.De acordo com o levantamento, Luiz Ribeiro é o jornalista em atuação em Minas mais premiado do país em 2021. O repórter do ESTADO DE MINAS é o 14º entre os jornalistas mais premiados da região Sudeste no ano que passou.

“A nossa classificação entre os 30 jornalistas mais premiados da imprensa brasileira em 2021 foi altamente significativa, principalmente, por considerarmos que, pelo segundo ano consecutivo, tivemos um período de desafios e incertezas, diante das dificuldades impostas pela pandemia. As premiações conquistadas são uma demonstração do esforço empreendido para superar os obstáculos”, afirma Ribeiro. Ele destaca também o apoio dos colegas de redação e o investimento do EM no bom jornalismo.

Em 2021, Luiz Ribeiro foi o vencedor do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo – categoria nacional, com a série “Conservação e uso racional da água: sustentabilidade e renda no semiárido”, eleita no concurso como melhor material publicado em veículo impresso no país.



Luiz também foi finalista do Prêmio CNT de Jornalismo/categoria Meio Ambiente e Transporte, uma das premiações nacionais mais concorridas, com a série de reportagens “Arriscando a própria vida em defesa da natureza”, elaborada em formato multimídia, publicada pelo EM e pelo Portal UAI.

No ano que passou, o repórter do EM teve duas séries de reportagens premiadas na 9ª edição do Prêmio CDL/BH de Jornalismo, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte: “Criatividade na pandemia: lucro de porta em porta”, ficou em segundo lugar na categoria jornalismo impresso; e “Desafios do transporte diante da pandemia”, elaborada em parceria com o repórter Mateus Parreiras, foi laureada em terceiro lugar na categoria internet.

Ribeiro esteve entre os ganhadores do 8º Prêmio Sebrae de Jornalismo – etapa Minas Gerais: primeiro lugar na categoria fotojornalismo, com a série de reportagens “Volta aos tempos dos mascates”; e segundo lugar com a série de reportagens “Negócio em casa”, trabalho em equipe que contou ainda com a participação dos jornalistas Marta Vieira, Natasha Werneck e Tim Filho.

Luiz Ribeiro, natural de Francisco Sá, Norte de Minas, e radicado em Montes Claros, na mesma região, completa 30 anos como repórter do ESTADO DE MINAS/Diários Associados no próximo dia 10 de janeiro. Ele ficou na 25ª no rankinkg Jornalistas Brasileiros Mais Premiados da História, também realizado pelo Portal dos Jornalistas e pela newsletter Jornalistas & Cia, de acordo com a última edição, divulgada em janeiro do ano passado.