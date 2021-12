Globo vende sede paulista por R$ 522 milhões e a aluga de volta; entenda

Sede da Rede Globo paulista é vendida por R$ 522 milhões (foto: Vinci Partners/Reprodução ) Resultado de uma estratégia para redução de custos, a Rede Globo vendeu sua sede na cidade de São Paulo, para alugar o imóvel de volta. A venda, avaliada em R$ 522 milhões, deve reduzir os gastos da emissora com impostos e eventuais manutenções. O valor equivale a um preço de R$ 13.369/m².









A transação, em modelo “sale & leaseback”, foi considerada pela compradora como um contrato “atípico”. Em um fato relevante, a Vinci Partners explicou que o contrato se trata de uma “promessa de compra e venda para a aquisição de 100% da Sede da Globo de SP”.





O contrato de aluguel se estende pelos próximos 15 anos, com possibilidade de renovação por mais 15 anos. O valor inicial do aluguel foi contabilizado a partir do tamanho do terreno, de R$ 84,67/m² corrigido anualmente pela inflação.





O ativo - sede da Rede Globo - tem aproximadamente 39 mil m² de área bruta locável, com 56 mil m² de área construída em um terreno com mais de 43 mil m². Os números foram divulgados pela compradora. A estimativa, ainda, da receita operacional líquida gerada pelo ativo nos próximos 12 meses é de R$ 39,7 milhões.





“A aquisição é extremamente estratégica para o Fundo, elevando o percentual de contratos atípicos para 69%, gerando uma maior estabilidade e previsibilidade sobre as receitas do Fundo, além de elevar a exposição regional à cidade de São Paulo para 71%”, afirmou a Vinci Partners.

Sede da Rede Globo em são Paulo





O complexo da sede paulista da emissora é composto pela torre denominada de Ed. Jornalista Roberto Marinho, três módulos de produção e uma área de apoio. O complexo conta, também, com duas portarias, dois helipontos e aproximadamente 1.500 vagas de estacionamento entre subsolos e estacionamento externo.





O principal edifício abriga as áreas corporativas da empresa, com capacidade para aproximadamente 1.300 colaboradores, além de ser o local de transmissão dos jornais regionais de São Paulo.





Recentemente, o complexo passou por uma grande reforma que, segundo a empresa, buscou adaptar seu ambiente às novas tendências dos escritórios, privilegiando novas áreas de descompressão, áreas externas e ambientes integrados.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.