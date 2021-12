Mulher lança spray de pimenta em crianças após spoiler de 'Homem-Aranha'

Caso ocorreu em uma sessão de 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa', que estreou no dia 16

Uma sessão do filme "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" teve que ser cancelada após uma espectadora acionar um spray de pimenta contra três crianças dentro da sala de cinema.Os pequenos estavam conversando sobre o filme e deram spoiler sobre o que aconteceria na trama recém-lançada pela parceria Sony e Marvel Studios. O caso ocorreu no Shopping Higienópolis, São Paulo, na noite do último sábado (18).