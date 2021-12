Anvisa aprova Pfizer para crianças de 5 a 11 anos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, na manhã desta quinta-feira (16/12), a aprovação do pedido da vacina Pfizer contra COVID-19 para o público infantil. O pedido foi feito em 12 de novembro e passou por análises técnicas e adaptações para a inclusão das crianças no quadro de imunização.

A vacina desenvolvida pela Pfizer/Wyeth foi submetida à Anvisa para dados complementares e estudos de segurança, por um período de 30 dias, para comprovar a indicação da vacina para crianças da faixa etária de 5 a 11 anos. A conclusão da análise também contou com a participação de representantes de sociedades médicas brasileiras.

De acordo com a Pfizer, a dosagem para o público infantil será ajustada e menor do que a aplicada em maiores de 12 anos. A proposta é ter frascos diferenciados pela cor, com dosagem específica para cada grupo, como medida preventiva para não ocorrer aplicação errada.