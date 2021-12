'Os premiados': Bar divulga lista de caloteiros do ano e viraliza

Seu Márcio, dono de um bar em Sorocaba, adotou uma pedagogia de cobrança diferente: a vergonha pública. E deu certo! (foto: Nicolas Pereira/Reprodução) Cansado de não receber as dívidas que os clientes fizeram durante o ano, o dono de um bar na zona norte de Sorocaba, em São Paulo, decidiu tomar uma atitude que fez com que o bar viralizasse nas redes sociais. Na porta do estabelecimento, ele divulgou uma lista dos quatro "caloteiros premiados de 2021", com os valores que devem e um aviso final em tom debochado: "favor retirar o prêmio até 21/12/21".









Após o anúncio, Márcio recebeu R$ 2.165,50 devidos pelos clientes, que temeram a divulgação nada positiva. No entanto, quatro deles não realizaram pagamento. Juntos, eles devem R$ 198 ao dono do bar.





O caso inusitado foi compartilhado, desde a primeira vez, pelo estudante Nicolas Pereira Pedrosa no perfil dele no Facebook. Ele viu, no mês passado, o anúncio de que a lista seria divulgada quando foi comprar um refrigerante.





Anúncio feito em novembro viralizou nas redes sociais (foto: Nicolas Pereira/Reprodução)





"kkkkkkk enquanto isso no bar do Seu Márcio aqui no bairro", escreveu no post publicado em 13 de novembro e que registrou mais de 9 mil compartilhamentos e 589 comentários. A imagem também foi fortemente compartilhada em outras redes sociais, com registro de mais de 24 mil curtidas.





Nicolas revela que a repercussão do post foi o que fez com que grande parte das dívidas fossem pagas. "Meu avô sempre frequenta esse bar, é de um amigo nosso. O dono adorou a ideia porque pagaram ele depois da postagem. O pessoal ficou com medo", contou ele em entrevista ao G1.





O menino também diz ter ficado surpreso com o alcance da postagem, já que ele apenas quis compartilhar o que acontecia no bairro dele. "Eu esperava que fosse mais uma brincadeira, não imaginava que ia ter toda essa repercussão pelo Brasil, mais fiquei muito feliz por ter ajudado ele", afirmou o estudante.