Defesa Civil reconhece situação de emergência de mais 20 municípios baianos

Portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 15, reconhece a situação de emergência em mais 20 municípios baianos, em razão das chuvas intensas na região. São eles: Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Guaratinga, Ibirapuã, Ilhéus, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, Lajedão, Macarani, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas, Vereda.



Em outra portaria, também publicada no Diário Oficial de hoje, a secretaria torna sem efeito o reconhecimento da situação de emergência dos municípios baianos de Anagé, Canavieiras, Itapetinga, Marcionílio Souza e Santanópolis. Segundo o ato, a medida leva em conta retificação feita pelo Decreto Estadual do governo da Bahia, que retirou esse municípios da situação de emergência.