O Ministério da Justiça autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública em Boa Vista (RR). Segundo Portaria publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 10, a Força Nacional poderá atuar na região por mais 90 dias, no período de 14 de dezembro a 13 de março de 2022. A operação terá o apoio logístico do órgão demandante e o prazo de apoio poderá ser prorrogado, se solicitado.