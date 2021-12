Carlos Gilberto Carlotti Junior é anunciado como novo reitor da USP

O neurocirurgião Carlos Gilberto Carlotti Junior, de 61 anos, foi escolhido nesta quarta-feira, 8, pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), como o novo reitor da Universidade de São Paulo (USP). Ele foi o candidato mais votado nas eleições do último dia 25 e assumirá o cargo em 25 de janeiro de 2022.



A socióloga Maria Arminda do Nascimento Arruda será a vice-reitora da instituição.



Apesar de ter feito parte da gestão atual, de Vahan Agopyan, como pró-reitor de pós graduação, Carlotti era considerado o candidato da oposição.



"Temos propostas inovadoras e precisamos do apoio da comunidade, queremos fazer uma gestão disruptiva", disse Carlotti ao jornal O Estado de S. Paulo, logo após o resultado das eleições internas.



Ele teve 1.156 votos do total de 2002 que votaram.



Uma das medidas de Carlotti é implementar uma nova pró-reitoria para cuidar de inclusão e diversidade.



Segundo ele, a intenção é unificar ações hoje fragmentadas. "Queremos melhorar a situação de gênero, étnico raciais, para ter uma universidade mais equânime", afirmou.