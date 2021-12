O Ministério da Justiça autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança em apoio à Fundação Nacional do Índio (Funai), na Terra Indígena Kawahiva do Rio Pardo (MT), pelo período de 60 dias, de 12 de dezembro a 9 de fevereiro de 2022. A Portaria com a autorização está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 7. O prazo do apoio prestado poderá ser prorrogado, se houver solicitação.