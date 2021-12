Operação prende 10 pessoas de quadrilha que planejava roubo de carros

(foto: PCDF/ Divulgação) Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (7/12), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a operação Linha de Frente e prendeu 10 criminosos integrantes de uma organização criminosa especializada em furtos e roubos de veículos. Estima-se que o grupo esteja envolvido em, ao menos, 16 ocorrências criminais na capital.









Para cometer o crime, o grupo se dividia em "núcleos" de atuação. Segundo as investigações, havia um núcleo de liderança, composto por membros que planejavam e organizavam as empreitadas criminosas, escolhendo as vítimas, os participantes do crime, e decidindo a destinação dos objetos roubados.





No núcleo dos executores, ficavam as pessoas da linha de frente, ou seja, as que cometiam o crime. Já o terceiro núcleo era formado por adulteradores de sinais identificadores de veículos, responsável por viabilizar a circulação e comercialização de carros produto de crimes.