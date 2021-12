Opas: ainda não está claro se Ômicron é mais transmissível ou causa doença mais grave

Diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne afirmou que ainda não está claro se a variante Ômicron do coronavírus é mais transmissível ou causa uma doença mais severa em comparação a outras cepas. "A Opas continua acompanhando de perto as outras variantes em nossa região e, por enquanto, a delta continua a ser a variante predominante nas Américas", disse hoje em coletiva de imprensa.



Até o momento, na região, apenas Canadá e Brasil identificaram a nova cepa, informou Ettiene. Na semana passada, as Américas registraram mais de 753 mil casos de covid-19 e mais de 13 mil mortes ligadas à doença.



Apenas 54% das pessoas na América Latina e no Caribe estão totalmente vacinadas contra a covid-19, disse a diretora. Questionado sobre a possibilidade ou necessidade de se impor a obrigatoriedade de vacinação na região, o diretor-assistente da Opas, Jarbas Barbosa, defendeu que os esforços sejam concentrados para buscar incentivar que a população se vacine.