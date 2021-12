'Chegada da variante Ômicron da covid-19 exige cautela', diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), escreveu, em publicação no Twitter, sobre a solicitação de um novo estudo para a liberação das máscaras no Estado diante da disseminação da variante da covid-19 Ômicron, identificada pela primeira vez na África do Sul.



"A chegada de uma nova variante ao Estado de São Paulo exige cautela. Precisamos saber o impacto que ela pode causar e avaliar como devemos proceder. O nosso compromisso é com a saúde da população", afirmou nesta quarta-feira (1º) o governador paulista.



De acordo com anúncio de Doria feito na semana passada, a desobrigação do uso de máscaras ao ar livre está prevista para ocorrer a partir do dia 11. Nesta quarta-feira, o Estado de São Paulo registrou seu terceiro caso pela variante.