Adeus ao arquiteto das obras geométricas

Ruy Ohtake morreu aos 83 anos em São Paulo, vítima de câncer de medula (foto: Valentino Melo/Divulgação)





Brasília – O arquiteto Ruy Ohtake, primeiro filho da artista plástica japonesa, naturalizada brasileira, Tomie Ohtake, morreu ontem aos 83 anos em São Paulo, onde passava por tratamento na luta contra um câncer de medula. Conhecido por criar prédios com formas geométricas e muitas curvas, Ruy Ohtake foi um dos nomes mais importantes da história recente da arquitetura brasileira, com obras como o Parque Ecológico do Tietê e do Expresso Tiradentes, em São Paulo.





Ohtake assinou mais de 300 obras no país e no exterior. Considerado parte do movimento arquitetônico pós-modernista, o profissional também tinha muito presente no trabalho o uso de cores vibrantes e de peças de destaque.





Em Brasília, além do shopping no formato de meio círculo que leva o nome da cidade, ele também assinou obras de destaque como o Royal Tulip, marcado pela arquitetura curva e a forte cor vermelha; e o PO 700, bloco empresarial que leva o vermelho também para Setor de Rádio e TV Norte.



O arquiteto era um admirador do plano urbanístico de Brasília e via a cidade com muito orgulho. “A estética da arquitetura e urbanismo a partir do Plano Piloto de Brasília são exemplos de estética mundial. Não tem uma cidade que tenha o mesmo nível de propostas espaciais e de urbanismo com a racionalidade como a do Plano Piloto. Isso é um orgulho para o Brasil. Um orgulho que temos que saber colocar na nossa cultura, nos seminários, nas discussões”, afirmou em entrevista ao Correio em 2018.





ESTILO PRÓPRIO

O Hotel Unique, em São Paulo, um dos projetos de destaque do arquiteto, mostra curvas e linhas que marcaram a carreira de Ohtake no Brasil e exterior (foto: Divulgação)



“O Ruy Ohtake foi um dos representantes do pós-modernismo no Brasil. Eu gosto dele porque ele interrompeu a lógica modernista de que tudo tem que ser branco e quadrado”, afirma Alle Guerra, estudante de arquitetura da Universidade de Brasília. Para o jovem de 26 anos, o profissional mudou a arquitetura do país com o próprio estilo .“Ele deu um pouco mais de dinamicidade para as edificações dele”, complementa.





Nascido em 1938 em São Paulo, Ruy Ohtake se formou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Paulo (FAU-USP), em 1960. Ele fez parte da escola paulista de arquitetura, encabeçada por nomes como Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha. Com o próprio estilo, o arquiteto assinou obras como o hotel Unique em São Paulo, A embaixada do Brasil em Tóquio e o Instituto Tomie Ohtake, também São Paulo. Ele também assinava peças de design próprias e tem uma cuba de pia famosa com próprio nome.





PREMIADO

O arquiteto nem sempre agradou a própria comunidade, porém recebeu 2006 a comenda Colar de Ouro, a mais alta condecoração do Instituto de Arquitetos do Brasil, no 18º Congresso Brasileiro de Arquitetos. Entre outros prêmios foi contemplado, em 2012, com a Medalha de Anchieta e Diploma de Gratidão pela Câmara Municipal de São Paulo, como reconhecimento de toda contribuição a cidade de São Paulo e foi chamado para participar do 20.º Congresso da União Internacional de Arquitetos, em Pequim.





Além das obras arquitetônicas, fez trabalhos para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), presidiu o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico de 1979 a 1982, foi professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Universidade Católica de Santos e, em 2019, foi eleito membro da Academia Paulista de Letras.