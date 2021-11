Vacina da Pfizer apresenta segurança e eficácia em pessoas de 12 a 15 anos

A vacina contra a covid-19 da Pfizer mostrou forte segurança e eficácia em crianças de 12 a 15 anos em um ensaio de Fase 3, afirmou a empresa nesta segunda-feira, 22, de acordo com o Wall Street Journal. Os dados do ensaio mostraram que a vacina foi 100% eficiente contra a covid-19 em um período de sete dias após a segunda dose até mais de quatro meses depois da injeção.



Os dados serão a base para uma submissão regulatória que busca a aprovação definitiva para o imunizante em pessoas de 12 a 15 anos. A vacina agora está disponível para este público nos Estados Unidos, por meio de uma autorização de uso de emergência da Administração de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês).



Enquanto isso, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) afirmou que está avaliando a possibilidade de autorizar doses de reforço da vacina contra a covid-19 de dose única da Johnson & Johnson.



Em um comunicado nesta segunda-feira, noticiado pela Associated Press, o regulador de medicamentos da União Europeia disse que estava considerando um pedido da J&J; para recomendar doses de reforço da vacina para adultos com 18 anos ou mais, pelo menos dois meses após terem sido imunizados pela primeira vez.



Em meio a um surto explosivo de novas infecções por coronavírus em toda a Europa, a EMA disse que espera tomar uma decisão sobre o tema nas próximas semanas.