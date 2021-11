Leite: Brasil saiu da COP-26 como peça fundamental do tabuleiro de negociações

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, reafirmou há pouco nesta segunda, 22, que o Brasil saiu da COP-26 como peça fundamental do tabuleiro de negociações, em especial em relação ao mercado de carbono.



"O momento é de comemorar mercado global de carbono, mas também é de agir contra nosso maior problema ambiental, o desmatamento", afirmou durante entrevista coletiva para um balanço da participação do Brasil na COP-26.



Na semana passada, um documento revelou uma alta de 22% do desmatamento da Amazônia do ano passado para este ano. "Números de desmatamento são inaceitáveis", afirmou. Segundo ele, o governo vai ampliar a atuação contra as ações criminosas com mais recursos e de mais agentes. "Seremos mais contundentes a partir de agora (contra desmatamento)", garantiu.