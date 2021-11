Faesp: proposta da UE de restringir importação por questões ambientais viola normas internacionais

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) diz que a proposta da União Europeia (UE) de restringir a importação de produtos agrícolas brasileiros, sob a alegação de supostos problemas ambientais, viola normas de recentes acordos internacionais.



"Essa proposta é injustificável, porque não diferencia as práticas legais, adotadas pela imensa maioria dos produtores, das práticas ilegais desenvolvidas por uma minoria", disse, em nota, o presidente da Faesp.



"Temos um Código Florestal que é modelo para o mundo. Não é correto que a UE use um argumento que pode prejudicar a expressiva maioria de produtores que agem de maneira absolutamente correta."