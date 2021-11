Von der Leyen: acordo final da COP-26 foi passo na direção certa

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o acordo final anunciado na Cúpula do Clima (COP26) neste sábado, 14, foi um "passo na direção certa".



Em declaração no seu perfil no Twitter, von der Leyen destacou que a meta de limitar o aumento de temperatura global a 1,5ºC "ainda está sob alcance, mas o trabalho está longe de acabar". "O mínimo que podemos fazer agora é implementar o mais rápido possível as promessas feitas em Glasgow e depois mirar mais alto", escreveu.



A Comissão Europeia divulgou uma declaração agradecendo ao chefe da delegação do bloco europeu na COP26, Frans Timmermans, pelo "papel crucial nas negociações". O documento ainda destaca que o evento deixou claro que "o tempo acabou" para os subsídios a combustíveis fósseis e carbono, que a União Europeia já contribui com mais de um quarto do financiamento climático global e que agora há regras para acelerar os mercados de carbono internacionais.